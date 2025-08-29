Napoli-Hojlund: incontro in corso per gli ultimi dettagli

00:00:54 min
|
47 minuti fa
gdm juventus kolo muanigdm juventus kolo muani
serie a
Juve-Kolo Muani, si punta al cambio di formula per chiudere
00:00:27 min
| 4 minuti fa
pubblicità
tsimikas roma calciomercato newstsimikas roma calciomercato news
serie a
Roma, in chiusura l'arrivo di Tsimikas in prestito secco
00:00:44 min
| 1 ora fa
milan akanji manchester city calciomercato newsmilan akanji manchester city calciomercato news
serie a
Milan-Akanji, presentata la prima offerta: i dettagli
00:00:51 min
| 2 ore fa
nkunku milan firme calciomercato newsnkunku milan firme calciomercato news
serie a
Nkunku a casa Milan per la firma del contratto
00:00:30 min
| 2 ore fa
pisa mercatopisa mercato
serie a
Pisa, le ultime novità su Albiol: le news di calciomercato
00:00:26 min
| 4 ore fa
CONF GILARDINO SU MERCATO_3450897CONF GILARDINO SU MERCATO_3450897
serie a
Gilardino: "Conosco Stengs e Lorran, aiuteranno il Pisa"
00:00:44 min
| 5 ore fa
roma tsimikasroma tsimikas
serie a
Roma, Tsimikas sempre più vicino: si lavora per chiudere
00:00:41 min
| 5 ore fa
assogna collassogna coll
serie a
Gasperini, dal mercato della Roma a Dybala: il punto
00:02:11 min
| 6 ore fa
roma ziol dominguesroma ziol domingues
serie a
Roma, Dominguez alternativa a George: news calciomercato
00:01:13 min
| 6 ore fa
Nkunku milan visite medicheNkunku milan visite mediche
serie a
Nkunku, terminate le visite mediche con il Milan
00:00:18 min
| 8 ore fa
napoli mercatonapoli mercato
serie a
Calciomercato Napoli, da Hojlund a Elmas: le news
00:01:44 min
| 7 ore fa
atalanta mercatoatalanta mercato
serie a
Comuzzo-Atalanta: le ultime news di calciomercato
00:00:20 min
| 7 ore fa
gdm juventus kolo muanigdm juventus kolo muani
serie a
Juve-Kolo Muani, si punta al cambio di formula per chiudere
00:00:27 min
| 4 minuti fa
tsimikas roma calciomercato newstsimikas roma calciomercato news
serie a
Roma, in chiusura l'arrivo di Tsimikas in prestito secco
00:00:44 min
| 1 ora fa
milan akanji manchester city calciomercato newsmilan akanji manchester city calciomercato news
serie a
Milan-Akanji, presentata la prima offerta: i dettagli
00:00:51 min
| 2 ore fa
nkunku milan firme calciomercato newsnkunku milan firme calciomercato news
serie a
Nkunku a casa Milan per la firma del contratto
00:00:30 min
| 2 ore fa
pisa mercatopisa mercato
serie a
Pisa, le ultime novità su Albiol: le news di calciomercato
00:00:26 min
| 4 ore fa
CONF GILARDINO SU MERCATO_3450897CONF GILARDINO SU MERCATO_3450897
serie a
Gilardino: "Conosco Stengs e Lorran, aiuteranno il Pisa"
00:00:44 min
| 5 ore fa
roma tsimikasroma tsimikas
serie a
Roma, Tsimikas sempre più vicino: si lavora per chiudere
00:00:41 min
| 5 ore fa
assogna collassogna coll
serie a
Gasperini, dal mercato della Roma a Dybala: il punto
00:02:11 min
| 6 ore fa
roma ziol dominguesroma ziol domingues
serie a
Roma, Dominguez alternativa a George: news calciomercato
00:01:13 min
| 6 ore fa
Nkunku milan visite medicheNkunku milan visite mediche
serie a
Nkunku, terminate le visite mediche con il Milan
00:00:18 min
| 8 ore fa
napoli mercatonapoli mercato
serie a
Calciomercato Napoli, da Hojlund a Elmas: le news
00:01:44 min
| 7 ore fa
atalanta mercatoatalanta mercato
serie a
Comuzzo-Atalanta: le ultime news di calciomercato
00:00:20 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità