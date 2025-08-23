Napoli, proseguono i colloqui con lo United per Hojlund

00:00:36 min
|
2 ore fa
juventus calciomercato news videojuventus calciomercato news video
serie a
Juve, il punto della situazione sul mercato in uscita
00:01:59 min
| 50 minuti fa
napoli brescianini calciomercato newsnapoli brescianini calciomercato news
serie a
Napoli, interesse concreto per Brescianini dell'Atalanta
00:01:11 min
| 51 minuti fa
sassuolo calciomercatosassuolo calciomercato
serie a
Sassuolo, ufficiale il ritorno in Serie A di Vranckx
00:00:27 min
| 1 ora fa
lecce alex sala calciomercato newslecce alex sala calciomercato news
serie a
Lecce, si attende l'ufficialità per Alex Sala dal Cordoba
00:00:20 min
| 2 ore fa
piccolipiccoli
serie a
Fiorentina, attesa per l'ufficialità di Piccoli
00:00:45 min
| 1 ora fa
tottenham nico paz como calciomercato newstottenham nico paz como calciomercato news
serie a
Como-Nico Paz, il Tottenham vuole alzare l'offerta
00:00:39 min
| 43 minuti fa
bonifaceboniface
serie a
Boniface-Milan, supplemento di visite per l'attaccante
00:02:13 min
| 2 ore fa
brescianini napoli calciomercato newsbrescianini napoli calciomercato news
serie a
Il Napoli torna (un anno dopo) su Brescianini
00:00:59 min
| 15 ore fa
roma pellegrini calciomercato newsroma pellegrini calciomercato news
serie a
Roma, su Pellegrini interessamenti di alcuni club
00:01:22 min
| 15 ore fa
napoli hojlund calciomercato news oggi videonapoli hojlund calciomercato news oggi video
serie a
Napoli-Hojlund: il giocatore ha aperto al trasferimento
00:00:58 min
| 15 ore fa
napoli calciomercato newsnapoli calciomercato news
serie a
Napoli, la priorità resta l'attacco: le ultime news
00:02:15 min
| 19 ore fa
milan calciomercato newsmilan calciomercato news
serie a
Milan, il punto sul mercato: le ultime news
00:00:38 min
| 19 ore fa
