Marotta: "Non cerchiamo difensori. Su Lookman..."

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato prima della partita contro il Torino. "Abbiamo rinunciato ad alcune offerte per i nostri giocatori migliori, questo è un atto di forza. Poi cercavamo delle opportunità. Il calcio italiano è ormai da considerarsi di secondo piano. Abbiamo parlato di Lookman ma l'Atalanta giustamente non l'ha messo sul mercato. Chivu è l'allenatore con le caratteristiche che cercavamo. Fabregas era uno dei candidati, ma la scelta è ricaduta su Chivu. Non siamo alla ricerca di un difensore, ma mancano ancora 10 giorni, vediamo se ci sono delle opportunità. La squadra è forte e competitiva. Può succedere che qualcuno voglia andar via, se sarà così lo sostituiremo".