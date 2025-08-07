Atalanta, Lookman ancora assente: le ultime news sull'Inter

00:04:08 min
|
2 ore fa
juventus giocatori cenajuventus giocatori cena
serie a
Juve, serata di relax: cena di squadra a Norimberga
00:01:54 min
| 1 ora fa
sassuolo idzes candesassuolo idzes cande
serie a
Sassuolo, in arrivo Idzes e Candé dal Venezia
00:01:09 min
| 2 ore fa
UFFICIALE SIMEONEUFFICIALE SIMEONE
serie a
Torino, Simeone è granata: prestito con obbligo di riscatto
00:02:07 min
| 3 ore fa
mercato roma ziolkowskimercato roma ziolkowski
serie a
Roma, a un passo l'arrivo di Ziolkowski
00:00:20 min
| 3 ore fa
calciomercato torino simeone newscalciomercato torino simeone news
serie a
Torino, Simeone è arrivato al Filadelfia per la firma
00:00:36 min
| 5 ore fa
morata como aggiornamentimorata como aggiornamenti
serie a
Morata-Como: si sblocca la trattativa, gli aggiornamenti
00:00:45 min
| 5 ore fa
nico paz como tottenham calciomercato newsnico paz como tottenham calciomercato news
serie a
Tottenham, 40 milioni per Nico Paz: il Como rifiuta
00:01:13 min
| 7 ore fa
bologna zanoli calciomercato newsbologna zanoli calciomercato news
serie a
Bologna, offerta da 5 milioni per Zanoli
00:00:48 min
| 8 ore fa
pisa troilo calciomercato newspisa troilo calciomercato news
serie a
Pisa, si continua a lavorare per Mariano Troilo del Belgrano
00:00:22 min
| 9 ore fa
simeone torino calciomercato newssimeone torino calciomercato news
serie a
Simeone-Torino, prima parte visite mediche completata
00:02:01 min
| 8 ore fa
milan hojlund calciomercato newsmilan hojlund calciomercato news
serie a
Milan, Hojlund il nome più fattibile per l'attacco: il punto
00:00:41 min
| 8 ore fa
morata como calciomercato newsmorata como calciomercato news
serie a
Morata-Como, parti a lavoro per chiudere la trattativa
00:00:50 min
| 8 ore fa
