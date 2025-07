L'Inter continua a spingere per Ademola Lookman e dopo l'incontro durante il Consiglio di Lega Serie A tra Marotta e Percassi, la squadra di Chivu ha presentato un'offerta da 42 milioni più 3 di bonus. Ora non resta che attendere la risposta dell'Atalanta che però chiede una cifra più elevata per dare il via libera al giocatore.