Vagnati: "Non poniamoci limiti. Mercato? Serve un terzino"

Alla vigilia del match contro l’Inter, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport del mercato dei granata: “Può succedere sempre di tutto, a sinistra abbiamo una casella vuota anche se può giocarci Lazaro, che l’ha fatto tante volte in carriera. Mi auguro che nel breve periodo chiuderemo”. E sugli obiettivi in vista della stagione ha aggiunto: “L’ambizione deve essere dentro di noi, è il gusto del calcio. Abbiamo una piazza importante e abbiamo inserito tanti ragazzi giovani con un nuovo allenatore con idee, non dobbiamo porci limiti”.