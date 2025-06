Nel giorno in cui l'Inter trova l'accordo definitivo con Chivu, il suo ex allenatore parte in direzione Arabia Saudita: Simone Inzaghi è arrivato alle 13:30 allo scalo di Linate Prime (aeroporto di Milano), dove lo attende un volo privato che lo porterà a Riad. Qui inizierà la sua nuova avventura come allenatore dell'Al Hilal, dopo l'annuncio ufficiale arrivato il 4 giugno.