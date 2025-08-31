Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Juve, Kolo Muani si complica: offerta al Lipsia per Openda
00:01:03 min
|
21 ore fa
serie a
Verona, Faivre ci ripensa in extremis: le motivazioni
00:00:42 min
| 24 minuti fa
serie a
Cremonese, Vardy è arrivato in città: il VIDEO
00:01:18 min
| 40 minuti fa
serie a
Inter-Akanji, terminata l'idoneità sportiva al Coni
00:00:15 min
| 2 ore fa
serie a
Juventus, Openda ha terminato le visite mediche
00:00:43 min
| 2 ore fa
serie a
Pisa, Raul Albiol in sede per le firme
00:00:19 min
| 3 ore fa
serie a
Juventus, Zhegrova ha terminato le visite mediche
00:02:23 min
| 3 ore fa
serie a
Inter, Akanji è arrivato in Italia. VIDEO
00:00:46 min
| 3 ore fa
serie a
Inter, tra campionato e mercato, le scelte a centrocampo
00:04:07 min
| 4 ore fa
serie a
Inter, preso Akanji dal City. E Pavard apre al trasferimento
00:01:14 min
| 5 ore fa
serie a
Akanji-Inter: operazione in prestito con diritto di riscatto
00:01:30 min
| 5 ore fa
serie a
Pisa, visite mediche per Raul Albiol. VIDEO
00:00:30 min
| 8 ore fa
serie a
Inter tra campo e mercato: le ultime
00:03:24 min
| 8 ore fa
