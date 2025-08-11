Juventus, O'Riley è il primo obiettivo per il centrocampo

00:00:41 min
|
55 minuti fa
napoli centrocampo newsnapoli centrocampo news
serie a
Napoli, da Miretti a Musah: i nomi per il centrocampo
00:01:06 min
| 40 minuti fa
lookman inter situazione calciomercato newslookman inter situazione calciomercato news
serie a
Inter-Lookman, è la settimana della verità?
00:00:33 min
| 2 ore fa
mercato romamercato roma
serie a
Roma, caccia all'esterno d'attacco: le news di calciomercato
00:01:13 min
| 1 ora fa
Attacco milan Højlund o vlahovicAttacco milan Højlund o vlahovic
serie a
Milan tra Vlahovic e Hojlund: le news di calciomercato
00:02:01 min
| 2 ore fa
como morata galatasaray news oggicomo morata galatasaray news oggi
serie a
Morata saluta il Galatasaray: attesa l'ufficialità al Como
00:00:52 min
| 2 ore fa
cagliari sebastiano esposito calciomercato newscagliari sebastiano esposito calciomercato news
serie a
Cagliari, visite mediche per Sebastiano Esposito
00:00:42 min
| 3 ore fa
de winter milan genoa trattativa calciomercato newsde winter milan genoa trattativa calciomercato news
serie a
Milan, intesa di massima con il Genoa per De Winter
00:02:04 min
| 15 ore fa
krstovic lecce atalanta calciomercato newskrstovic lecce atalanta calciomercato news
serie a
Lecce, Krstović interessa ad Atalanta e Wolfsburg
00:00:30 min
| 18 ore fa
thiaw newcastle partenza video newsthiaw newcastle partenza video news
serie a
Thiaw: "Un piacere giocare al Milan. Pronto per la Premier"
00:01:04 min
| 19 ore fa
udinese witsel calciomercato newsudinese witsel calciomercato news
serie a
Udinese, Axel Witsel non accetta la proposta dei bianconeri
00:00:18 min
| 19 ore fa
como arnau tenas calciomercato newscomo arnau tenas calciomercato news
serie a
Como, interesse per il portiere Arnau Tenas del Psg
00:00:27 min
| 19 ore fa
juventus kolo muani psg calciomercato newsjuventus kolo muani psg calciomercato news
serie a
Juventus-Kolo Muani: il punto sulla situazione
00:01:02 min
| 18 ore fa
