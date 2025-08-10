Krstovic, la richiesta di cambiare e la posizione del Lecce

00:00:20 min
|
1 ora fa
atalanta calciomercatoatalanta calciomercato
serie a
Da Atalanta-Pisa al caso Lookman: le ultime da Zingonia
00:03:15 min
| 1 ora fa
NEWS UDINESENEWS UDINESE
serie a
Udinese, attesa la decisione di Witsel: la situazione
00:00:29 min
| 1 ora fa
MILAN MERCATO CESSIONIMILAN MERCATO CESSIONI
serie a
Milan, più di 150 milioni dalle cessioni (se parte Thiaw)
00:01:30 min
| 1 ora fa
PIO ESPOSITOPIO ESPOSITO
serie a
Esposito, testa a testa Cagliari-Parma: attesa una decisione
00:00:21 min
| 2 ore fa
arrivo sottil leccearrivo sottil lecce
serie a
Lecce, Sottil è arrivato in Puglia: le immagini
00:00:31 min
| 16 ore fa
calciomercato milan thiaw newcastle newscalciomercato milan thiaw newcastle news
serie a
Thiaw-Newcastle, operazione sbloccata: le ultime
00:02:14 min
| 19 ore fa
vlahovic juventus calciomercato ultime newsvlahovic juventus calciomercato ultime news
serie a
Marianella: "Vlahovic-Juve ammanettati da quel contratto"
00:02:32 min
| 21 ore fa
sassuolo idzes cande calciomercato newssassuolo idzes cande calciomercato news
serie a
Sassuolo, si attende l'ufficialità per Idzes e Candé
00:00:10 min
| 22 ore fa
inter calciomercato news oggiinter calciomercato news oggi
serie a
Inter, mercato in uscita: le ultime notizie
00:01:04 min
| 22 ore fa
milan thiaw alternativemilan thiaw alternative
serie a
Milan, le alternative per il sostituto di Thiaw
00:00:55 min
| 22 ore fa
hojlund milan manchester unitedhojlund milan manchester united
serie a
Hojlund-Milan, la situazione con il Manchester United
00:00:51 min
| 22 ore fa
napoli mercato e amichevolenapoli mercato e amichevole
serie a
Napoli-Girona, le ultime news sull'amichevole e il mercato
00:03:00 min
| 1 giorno fa
