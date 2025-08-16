Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Bailey in tribuna in Aston Villa-Newcastle: Roma vicina
00:02:24 min
|
1 ora fa
serie a
Napoli, continuano i contatti per Juanlu del Siviglia
00:01:44 min
| 4 ore fa
serie a
Juve, trattativa avanzata per Kolo Muani del Psg
00:02:31 min
| 4 ore fa
serie a
La Roma fa muro al trasferimento di Kone all'Inter
00:02:28 min
| 4 ore fa
serie a
La Roma avanza per Sancho e Bailey
00:01:09 min
| 21 ore fa
serie a
Manu Koné resta alla Roma: salta la trattativa con l'Inter
00:01:10 min
| 21 ore fa
serie a
Kolo Muani-Juve, si cerca l'intesa a prescindere da Vlahovic
00:01:32 min
| 20 ore fa
serie a
Roma, Manu Kone sostituito da Magassa?
00:01:53 min
| 1 giorno fa
serie a
Milan, il punto su Hojlund e le uscite
00:01:58 min
| 1 giorno fa
serie a
Napoli, da Gutierrez e Juanlu a Diouf: il punto sul mercato
00:02:40 min
| 1 giorno fa
serie a
Inter-Kone, pronta l'offerta alla Roma: 40 milioni più bonus
00:01:21 min
| 1 giorno fa
serie a
Juventus, contatti con il Nottingham per la cessione di Luiz
00:00:40 min
| 1 giorno fa
serie a
Kolo Muani, Vlahovic e Nico Gonzalez: le news sulla Juve
00:02:52 min
| 1 giorno fa
