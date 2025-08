Continua la telenovela Atalanta-Lookman-Inter: il giocatore neanche oggi si è presentato a Zingonia (si tratta del terzo giorno consecutivo) e da quello che filtra non è nemmeno in Italia. Il giocatore ha scelto di lavorare individualmente e lontano da tutti per recuperare dal problema al polpaccio che ha avuto qualche settimana fa. L'Atalanta non ha fretta e attende ora la prossima mossa lato giocatore o un rilancio da parte dell'Inter.