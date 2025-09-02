Akanji, nuovo difensore dell'Inter… e genio della matematica

Manuel Akanji, nuovo difensore dell'Inter, non è solo un muro difensivo, ma anche un vero campione… della matematica! In un'intervista del 2022 a Sky Sports, quando giocava al Manchester City, ha dimostrato una rapidità di calcolo che ha lasciato tutti a bocca aperta, risolvendo moltiplicazioni complesse più veloce di quanto l'arbitro possa alzare la bandierina per segnalare un fuorigioco (provare per credere). Adesso, questa mente brillante è pronta a fare la differenza anche in campo con il club nerazzurro. Guarda il VIDEO.