Akanji, nuovo difensore dell'Inter… e genio della matematica

00:01:46 min
|
3 ore fa

Manuel Akanji, nuovo difensore dell'Inter, non è solo un muro difensivo, ma anche un vero campione… della matematica! In un'intervista del 2022 a Sky Sports, quando giocava al Manchester City, ha dimostrato una rapidità di calcolo che ha lasciato tutti a bocca aperta, risolvendo moltiplicazioni complesse più veloce di quanto l'arbitro possa alzare la bandierina per segnalare un fuorigioco (provare per credere). Adesso, questa mente brillante è pronta a fare la differenza anche in campo con il club nerazzurro. Guarda il VIDEO.

PUNTO MERCATO MARCHETTI SU BILANCIOPUNTO MERCATO MARCHETTI SU BILANCIO
serie a
La Premier League è la regina del mercato: il bilancio
00:03:18 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU VARDY E CREMONESEPUNTO MARCHETTI SU VARDY E CREMONESE
serie a
Cremonese-Vardy, il punto sulla trattativa
00:02:19 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU ZANIOLOPUNTO MARCHETTI SU ZANIOLO
serie a
Zaniolo all'Udinese, il punto sulla trattativa
00:00:53 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU NAPOLIPUNTO MARCHETTI SU NAPOLI
serie a
Napoli, il bilancio sul mercato estivo
00:01:54 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU ROMAPUNTO MARCHETTI SU ROMA
serie a
Roma, il bilancio sul mercato estivo
00:01:10 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU DONNARUMMAPUNTO MARCHETTI SU DONNARUMMA
serie a
Donnarumma al Manchester City, il punto sulla trattativa
00:01:17 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU JUVEPUNTO MARCHETTI SU JUVE
serie a
Juventus, il bilancio sul mercato estivo
00:01:46 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU INTERPUNTO MARCHETTI SU INTER
serie a
Inter, il bilancio sul mercato estivo
00:00:32 min
| 8 ore fa
PUNTO MARCHETTI SU MILANPUNTO MARCHETTI SU MILAN
serie a
Milan, il bilancio sul mercato estivo
00:02:05 min
| 8 ore fa
vardy ufficialevardy ufficiale
serie a
Cremonese, (Stradi)Vardy è ora ufficiale: l'annuncio
00:00:32 min
| 21 ore fa
febvre veronafebvre verona
serie a
Verona, Faivre ci ripensa in extremis: le motivazioni
00:00:42 min
| 1 giorno fa
vardy arrivo cremonavardy arrivo cremona
serie a
Cremonese, Vardy è arrivato in città: il VIDEO
00:01:18 min
| 1 giorno fa
