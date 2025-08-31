Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Milan, chiusa l'operazione per Rabiot dal Marsiglia
00:00:28 min
|
56 minuti fa
serie a
Vardy è in Italia, tifosi Cremonese in delirio
00:01:51 min
| 3 minuti fa
serie a
Juve, Kolo Muani si complica: offerta al Lipsia per Openda
00:01:03 min
| 21 minuti fa
serie a
Rabiot e il Milan sono sempre più vicini: affare in chiusura
00:00:20 min
| 2 ore fa
serie a
Gimenez apre alla Roma: si lavora allo scambio con il Milan
00:00:21 min
| 6 ore fa
serie a
Bayern su Lookman: l'Atalanta rifiuta il prestito
00:00:48 min
| 6 ore fa
serie a
Roma, idea Pessina per il centrocampo: le news di mercato
00:00:26 min
| 8 ore fa
serie a
Napoli, l'arrivo di Hojlund in città dopo le visite mediche
00:00:34 min
| 8 ore fa
serie a
Fiorentina, Lamptey è arrivato per le visite mediche
00:00:38 min
| 10 ore fa
serie a
Cremonese, fatta per Vardy: atteso in Italia in serata
00:00:40 min
| 10 ore fa
serie a
Milan, da Jimenez a Rabiot e Joe Gomez: il punto sul mercato
00:01:57 min
| 11 ore fa
serie a
Milan, atteso il trasferimento di Musah all'Atalanta
00:00:44 min
| 11 ore fa
serie a
Napoli, fatta per Elmas: si attende l'ufficialità
00:00:37 min
| 10 ore fa
serie a
