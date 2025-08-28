Allegri: "Non ho mai chiesto Vlahovic"

00:00:42 min
|
1 ora fa
ALLEGRI SU RABIOTALLEGRI SU RABIOT
serie a
Allegri: "A Rabiot sono affezionato ma non ci siamo sentiti"
00:00:25 min
| 1 ora fa
pubblicità
kolo muani juve calciomercato newskolo muani juve calciomercato news
serie a
Juve, accordo vicino con il Psg per il ritorno di Kolo Muani
00:00:45 min
| 2 ore fa
Parma, l'arrivo di Cutrone per le visite medicheParma, l'arrivo di Cutrone per le visite mediche
serie a
Parma, l'arrivo di Cutrone per le visite mediche
00:00:24 min
| 3 ore fa
COLL PEPPE SU NKUNKUCOLL PEPPE SU NKUNKU
serie a
Milan, fatta per Nkunku: le ultime sul mercato rossonero
00:02:30 min
| 3 ore fa
vardy cremonese calciomercato newsvardy cremonese calciomercato news
serie a
Cremonese, molto vicino l'arrivo di Vardy: presto in Italia
00:00:17 min
| 3 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma, le ultime news di calciomercato
00:02:20 min
| 3 ore fa
gimenz dovbyk scambio milan romagimenz dovbyk scambio milan roma
serie a
Milan, idea scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma
00:00:30 min
| 3 ore fa
PISA ALBIOLPISA ALBIOL
serie a
Il Pisa studia il colpo Raul Albiol: previsto un incontro
00:00:22 min
| 16 ore fa
NAPOLI NEWSNAPOLI NEWS
serie a
Napoli-Hojlund, si attende l'ok finale dello United
00:00:49 min
| 16 ore fa
ROMA CENTROCAMPOROMA CENTROCAMPO
serie a
Roma, piace Florentino Luis per il centrocampo
00:00:28 min
| 16 ore fa
BALDANZI VERONABALDANZI VERONA
serie a
Baldanzi-Verona: incontro ok. Ora serve l'intesa con la Roma
00:00:59 min
| 6 ore fa
COMUZZOCOMUZZO
serie a
Atalanta, si pensa a Comuzzo per la difesa
00:00:47 min
| 16 ore fa
ALLEGRI SU RABIOTALLEGRI SU RABIOT
serie a
Allegri: "A Rabiot sono affezionato ma non ci siamo sentiti"
00:00:25 min
| 1 ora fa
kolo muani juve calciomercato newskolo muani juve calciomercato news
serie a
Juve, accordo vicino con il Psg per il ritorno di Kolo Muani
00:00:45 min
| 2 ore fa
Parma, l'arrivo di Cutrone per le visite medicheParma, l'arrivo di Cutrone per le visite mediche
serie a
Parma, l'arrivo di Cutrone per le visite mediche
00:00:24 min
| 3 ore fa
COLL PEPPE SU NKUNKUCOLL PEPPE SU NKUNKU
serie a
Milan, fatta per Nkunku: le ultime sul mercato rossonero
00:02:30 min
| 3 ore fa
vardy cremonese calciomercato newsvardy cremonese calciomercato news
serie a
Cremonese, molto vicino l'arrivo di Vardy: presto in Italia
00:00:17 min
| 3 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma, le ultime news di calciomercato
00:02:20 min
| 3 ore fa
gimenz dovbyk scambio milan romagimenz dovbyk scambio milan roma
serie a
Milan, idea scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma
00:00:30 min
| 3 ore fa
PISA ALBIOLPISA ALBIOL
serie a
Il Pisa studia il colpo Raul Albiol: previsto un incontro
00:00:22 min
| 16 ore fa
NAPOLI NEWSNAPOLI NEWS
serie a
Napoli-Hojlund, si attende l'ok finale dello United
00:00:49 min
| 16 ore fa
ROMA CENTROCAMPOROMA CENTROCAMPO
serie a
Roma, piace Florentino Luis per il centrocampo
00:00:28 min
| 16 ore fa
BALDANZI VERONABALDANZI VERONA
serie a
Baldanzi-Verona: incontro ok. Ora serve l'intesa con la Roma
00:00:59 min
| 6 ore fa
COMUZZOCOMUZZO
serie a
Atalanta, si pensa a Comuzzo per la difesa
00:00:47 min
| 16 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità