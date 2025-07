Il Milan vuole Jashari, Jashari vuole il Milan. A fare muro il Bruges che non si muove dalla richiesta di 40 milioni e prova a scatenare un'asta dalla Premier. Jashari però continua a spingere per vestire la maglia rossonera: gli agenti avrebbero comunicato al Bruges di non voler ascoltare altre proposte. L'offerta rossonera si avvicina ai 40 milioni richiesti, il presidente Scaroni si è lasciato scappare che il Milan non vuole strapagarlo.