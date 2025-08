Noah Okafor potrebbe rimanere al Milan. I rossoneri non considereranno offerte in prestito ma solo a titolo definitivo. La cifra richiesta si attesta intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore però sta convincendo Allegri ed una sua permanenza non sarebbe un'utopia. Nel frattempo il Nottingham Forest starebbe pensando a Yunus Musah e presto potrebbe formulare un'offerta. .