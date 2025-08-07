Napoli: Gutierrez in chiusura, si lavora anche per Sanchez

Il Napoli continua a essere molto attivo sul mercato e lavora in difesa per regalare altri rinforzi ad Antonio Conte. Trattative in chiusura per Gutierrez e Juanlu Sanchez. Per lo spagnolo del Girona è pronto un ingaggio da 2,5 milioni per quattro anni. Per Sanchez si prova a chiudere dopo un ulteriore rilancio e il giocatore che spinge per lasciare il Siviglia. Con questi due probabili colpi, si andrebbe a completare così ulteriormente la rosa con Antonio Conte che avrebbe a disposizione due squadre. Operazioni anche in uscita con Raspadori che piace all’Atletico: in caso di addio il prescelto per sostituirlo è Kevin dello Shakhtar per il quale la richiesta è di 40 milioni.