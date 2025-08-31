Napoli, iniziate le visite mediche di Hojlund a Villa Stuart

00:00:44 min
28 minuti fa
posch e lampteyposch e lamptey
serie a
Como, fatta per Posch: prestito con obbligo di riscatto
00:00:22 min
| 10 ore fa
mercato milanmercato milan
serie a
Milan, Akanji non apre: il punto sul mercato in difesa
00:00:33 min
| 11 ore fa
hojlund napoli arrivo calciomercato newshojlund napoli arrivo calciomercato news
serie a
Napoli, Hojlund è arrivato in Italia
00:00:41 min
| 12 ore fa
rabiot milan marsiglia calciomercato news videorabiot milan marsiglia calciomercato news video
serie a
Milan-Rabiot, i rossoneri insistono: valutazione sui costi
00:00:41 min
| 14 ore fa
roma tsimikas arrivo videoroma tsimikas arrivo video
serie a
Roma, Tsimikas è arrivato a Ciampino. VIDEO
00:01:59 min
| 17 ore fa
hojlund napolihojlund napoli
serie a
Hojlund a Napoli nel tardo pomeriggio: i dettagli
00:00:47 min
| 17 ore fa
gimenez dovbyk milan calciomercato newsgimenez dovbyk milan calciomercato news
serie a
Milan, tentativo per Dovbyk senza scambio con Gimenez
00:00:54 min
| 18 ore fa
hojlund napoli calciomercato trattative newshojlund napoli calciomercato trattative news
serie a
Napoli, prenotato il volo di Hojlund: si attendono ultimi ok
00:01:14 min
| 18 ore fa
cremonese vardy cornelius calciomercato news oggicremonese vardy cornelius calciomercato news oggi
serie a
Cremonese, ai dettagli l'arrivo di Vardy: chiuso Sarmiento
00:00:57 min
| 18 ore fa
taremi inter olympiacos calciomercato newstaremi inter olympiacos calciomercato news
serie a
Inter, fatta per Taremi all'Olympiacos: i dettagli
00:00:34 min
| 19 ore fa
nkunku milan calciomercato ufficiale newsnkunku milan calciomercato ufficiale news
serie a
Juve-Kolo Muani, si lavora a un cambio di formula con il Psg
00:01:14 min
| 20 ore fa
nkunku milan calciomercato ufficiale newsnkunku milan calciomercato ufficiale news
serie a
Milan, ufficiale l'arrivo di Nkunku: contratto fino al 2030
00:00:38 min
| 20 ore fa
