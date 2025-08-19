Da Zirkzee a Gutierrez e Juanlu: il mercato del Napoli

Il Napoli ha in cima alla lista Joshua Zirkzee per sostituire l'infortunato Lukaku, ad oggi però non sono arrivate aperture dal Manchester United. Prime immagini di Gutierrez da giocatore del Napoli. L'esterno è arrivato in Italia e ha svolto le visite mediche. Ci sarà da attendere il suo esordio perché sta recuperando da un infortunio ma presto si potrà mettere a disposizione di Antonio Conte. Per Juanlu Sanchez continua la trattativa, il Napoli spinge per trovare l'intesa definitiva con il Siviglia.

