Tentativo del Milan per Darwin Nunez. La trattativa per l'attaccante del Liverpool resta complicata ma i rossoneri hanno già parlato con l'entourage del giocatore. L'uruguaiano è la prima scelta del ds Igli Tare, ma in lista ci sono anche Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund. Su Nunez c'è anche l'interesse dell'Al-Hilal, che non ha ancora presentato offerte ufficiali ma resta vigile.