Inizia l'avventura con il Pisa per Mbala Nzola: l'attaccante, in arrivo dalla Fiorentina, sta svolgendo le visite mediche a Bologna. Poi la firma sul contratto con i nerazzurri: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. La Fiorentina avranno l'opzione di controriscatto.