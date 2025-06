Una settimana in cui il calciomercato di Sky Sport si trasferisce sul mare di Roma. Con Valentina Mariani dal pontile di Ostia il racconto di chi vive il territorio del litorale romano come Max Tonetto che racconta la passione-ossessione per il footvolley e footable. Anche tanto calciomercato sul palco con Fabio Quagliarella e Alessio Scarchilli, ex compagni ai tempi del Torino.