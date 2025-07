Ostia Mare di Roma - Culla di campioni (4^ puntata)

Non solo il Calciomercato di Sky Sport ma anche La Casa dello Sport si è trasferita a Ostia, mare di Roma. Sul palco con Valentina Mariani il vicepresidente della Federscherma Daniele Garozzo ha annunciato i convocati per i prossimi mondiali di Scherma che saranno in diretta su Sky Sport dal 22 luglio. Ostia è anche la mezza maratona che parte da Roma e arriva sul litorale, appuntamento il 3 marzo prossimo. E nel panorama sportivo di Ostia spazio anche allo Skate Park di Ostia che ha da poco ospitato i mondiali di skateboard.