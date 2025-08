Abdoulaye Ndiaye si prepara a diventare un nuovo giocatore del Parma. La squadra di Cuesta, infatti, ha trovato l'accordo con il Troyes per l'acquisto in prestito del classe 2002. Il difensore senegalese è arrivato in città e ha iniziato le visite mediche: non resta che aspettare le firme sul contratto e l'ufficialità.