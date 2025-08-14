Parma su Troilo, tentativo di sorpasso sul Pisa

Con Leoni sempre più vicino alla cessione al Liverpool, il Parma si è messo alla ricerca di un nuovo difensore e sta pensando a Mariano Troilo. Il centrale del Belgrano piace anche al Pisa, che ha trovato l'accordo per l'acquisto di metà del cartellino per 4 milioni e il 50% sulla futura rivendita e l’opzione per acquistare l’altra metà tra un anno. Gli emiliani, invece, sono pronti ad acquistare subito l’intero cartellino del giovane difensore argentino, e quindi il Belgrano preferisce ora questa opzione.