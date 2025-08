Dopo Juan Cuadrado, il Pisa sta chiudendo per un altro colpo. In arrivo anche Michel Aebischer, centrocampista svizzero del Bologna, in prestito con obbligo di riscatto. Scambio di documenti in corso tra i club. Il giocatore ha scelto e voluto il Pisa perché è stata la prima a muoversi e a convincerlo, nonostante il Bologna avesse trovato intesa anche con il Sassuolo.