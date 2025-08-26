Doppio colpo in entrata per il Pisa. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Feyenoord per Calvin Stengs sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma l'olandese non sarà l'unico rinforzo in attacco: preso anche Lorran, trequartista del Flamengo. Chiusa la trattativa in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 4 milioni più il 50% sulla rivendita, che diventerà obbligo in caso di salvezza. Inoltre in futuro il Flamengo potrà pareggiare eventuali offerte per il classe 2006.