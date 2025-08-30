Milan-Rabiot, i rossoneri insistono: valutazione sui costi

00:00:41 min
1 ora fa
hojlund napoli arrivo calciomercato newshojlund napoli arrivo calciomercato news
serie a
Napoli, Hojlund è arrivato in Italia
00:00:41 min
| 24 minuti fa
roma tsimikas arrivo videoroma tsimikas arrivo video
serie a
Roma, Tsimikas è arrivato a Ciampino. VIDEO
00:01:59 min
| 4 ore fa
hojlund napolihojlund napoli
serie a
Hojlund a Napoli nel tardo pomeriggio: i dettagli
00:00:47 min
| 5 ore fa
gimenez dovbyk milan calciomercato newsgimenez dovbyk milan calciomercato news
serie a
Milan, tentativo per Dovbyk senza scambio con Gimenez
00:00:54 min
| 5 ore fa
hojlund napoli calciomercato trattative newshojlund napoli calciomercato trattative news
serie a
Napoli, prenotato il volo di Hojlund: si attendono ultimi ok
00:01:14 min
| 6 ore fa
cremonese vardy cornelius calciomercato news oggicremonese vardy cornelius calciomercato news oggi
serie a
Cremonese, ai dettagli l'arrivo di Vardy: chiuso Sarmiento
00:00:57 min
| 6 ore fa
taremi inter olympiacos calciomercato newstaremi inter olympiacos calciomercato news
serie a
Inter, fatta per Taremi all'Olympiacos: i dettagli
00:00:34 min
| 7 ore fa
nkunku milan calciomercato ufficiale newsnkunku milan calciomercato ufficiale news
serie a
Juve-Kolo Muani, si lavora a un cambio di formula con il Psg
00:01:14 min
| 7 ore fa
nkunku milan calciomercato ufficiale newsnkunku milan calciomercato ufficiale news
serie a
Milan, ufficiale l'arrivo di Nkunku: contratto fino al 2030
00:00:38 min
| 8 ore fa
mercato roma calciomercato newsmercato roma calciomercato news
serie a
Roma, il punto sul mercato: le ultime news
00:01:18 min
| 8 ore fa
tsimikas roma calciomercato newstsimikas roma calciomercato news
serie a
Roma, Tsimikas atteso in città per le visite mediche
00:00:56 min
| 8 ore fa
fiorentina lamptey calciomercato newsfiorentina lamptey calciomercato news
serie a
Fiorentina, scambio di documenti con il Brighton per Lamptey
00:00:46 min
| 8 ore fa
