Roma: il punto sul mercato tra entrate e uscite

Trattativa avanzata tra Roma e Aston Villa per Leon Bailey sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Anche Sancho si avvicina a vestire la maglia giallorossa ma per lui c'è ancora da sciogliere il nodo contrattuale. Il giocatore accetterebbe di ridursi l'ingaggio ma ci sono da discutere i dettagli. Operazione da 18 milioni circa con lo United. Per Ziolkowski il Legia ha aumentato la richiesta a 8 milioni, la Roma è ferma a 5. In uscita Kumbulla verso il Maiorca, si valuta anche una cessione di Dovbyk.

inter lookman atalantainter lookman atalanta
serie a
Inter, le ultime su Lookman e la trattativa con l'Atalanta
00:02:41 min
| 26 minuti fa
INTV GASPERINI SU MERCATO 250816_4129807INTV GASPERINI SU MERCATO 250816_4129807
serie a
Gasperini: "Mercato? Noi siamo fermi da 20 giorni..."
00:00:25 min
| 3 ore fa
roma bailey aston villa calciomercato newsroma bailey aston villa calciomercato news
serie a
Bailey in tribuna in Aston Villa-Newcastle: Roma vicina
00:02:24 min
| 8 ore fa
juanlu sanchez napoli siviglia calciomercato newsjuanlu sanchez napoli siviglia calciomercato news
serie a
Napoli, continuano i contatti per Juanlu del Siviglia
00:01:44 min
| 11 ore fa
kolo muani juve psg calciomercato newskolo muani juve psg calciomercato news
serie a
Juve, trattativa avanzata per Kolo Muani del Psg
00:02:31 min
| 11 ore fa
kone roma inter calciomercato newskone roma inter calciomercato news
serie a
La Roma fa muro al trasferimento di Kone all'Inter
00:02:28 min
| 11 ore fa
roma bailey sancho calciomercato newsroma bailey sancho calciomercato news
serie a
La Roma avanza per Sancho e Bailey
00:01:09 min
| 1 giorno fa
kone inter calciomercato newskone inter calciomercato news
serie a
Manu Koné resta alla Roma: salta la trattativa con l'Inter
00:01:10 min
| 1 giorno fa
kolo muani juve calciomercato newskolo muani juve calciomercato news
serie a
Kolo Muani-Juve, si cerca l'intesa a prescindere da Vlahovic
00:01:32 min
| 1 giorno fa
roma magassa calciomercato newsroma magassa calciomercato news
serie a
Roma, Manu Kone sostituito da Magassa?
00:01:53 min
| 1 giorno fa
milan calciomercato newsmilan calciomercato news
serie a
Milan, il punto su Hojlund e le uscite
00:01:58 min
| 1 giorno fa
napoli_4114326napoli_4114326
serie a
Napoli, da Gutierrez e Juanlu a Diouf: il punto sul mercato
00:02:40 min
| 1 giorno fa
