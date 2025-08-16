Roma: il punto sul mercato tra entrate e uscite

Trattativa avanzata tra Roma e Aston Villa per Leon Bailey sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Anche Sancho si avvicina a vestire la maglia giallorossa ma per lui c'è ancora da sciogliere il nodo contrattuale. Il giocatore accetterebbe di ridursi l'ingaggio ma ci sono da discutere i dettagli. Operazione da 18 milioni circa con lo United. Per Ziolkowski il Legia ha aumentato la richiesta a 8 milioni, la Roma è ferma a 5. In uscita Kumbulla verso il Maiorca, si valuta anche una cessione di Dovbyk.