Massara: "Sancho? Al momento non ci sono motivazioni giuste"

00:03:50 min
|
1 ora fa

Alla vigilia del match valido per la prima giornata di Serie A tra Roma e Bologna, il ds dei giallorossi Frederic Massara ha fatto un punto a Sky Sport sul mercato e sulla situazione attuale della squadra, confermando come al momento non ci siano le condizioni per portare avanti la trattativa con Jadon Sancho: “E’ un calciatore forte che nell’estate è stato accostato a tante società italiane, ma al momento è solo una suggestione perché non mi pare che ci siano le condizioni e le motivazioni per portare avanti la trattativa”.

tsimikas roma liverpooltsimikas roma liverpool
serie a
Roma, contatti con il Liverpool per Tsimikas
00:00:29 min
| 3 ore fa
pubblicità
milan boniface calciomercato newsmilan boniface calciomercato news
serie a
Milan, nelle prossime ore la decisione su Boniface
00:01:24 min
| 4 ore fa
parma calciomercatoparma calciomercato
serie a
Parma, dal Lucerna arriva il terzino destro Sascha Britschgi
00:00:53 min
| 7 ore fa
juventus calciomercato news videojuventus calciomercato news video
serie a
Juve, il punto della situazione sul mercato in uscita
00:01:59 min
| 8 ore fa
napoli brescianini calciomercato newsnapoli brescianini calciomercato news
serie a
Napoli, interesse concreto per Brescianini dell'Atalanta
00:01:11 min
| 8 ore fa
sassuolo calciomercatosassuolo calciomercato
serie a
Sassuolo, ufficiale il ritorno in Serie A di Vranckx
00:00:27 min
| 9 ore fa
lecce alex sala calciomercato newslecce alex sala calciomercato news
serie a
Lecce, si attende l'ufficialità per Alex Sala dal Cordoba
00:00:20 min
| 10 ore fa
piccolipiccoli
serie a
Fiorentina, attesa per l'ufficialità di Piccoli
00:00:45 min
| 9 ore fa
tottenham nico paz como calciomercato newstottenham nico paz como calciomercato news
serie a
Como-Nico Paz, il Tottenham vuole alzare l'offerta
00:00:39 min
| 8 ore fa
hojlund napoli calciomercato newshojlund napoli calciomercato news
serie a
Napoli, proseguono i colloqui con lo United per Hojlund
00:00:36 min
| 9 ore fa
bonifaceboniface
serie a
Boniface-Milan, supplemento di visite per l'attaccante
00:02:13 min
| 10 ore fa
brescianini napoli calciomercato newsbrescianini napoli calciomercato news
serie a
Il Napoli torna (un anno dopo) su Brescianini
00:00:59 min
| 23 ore fa
tsimikas roma liverpooltsimikas roma liverpool
serie a
Roma, contatti con il Liverpool per Tsimikas
00:00:29 min
| 3 ore fa
milan boniface calciomercato newsmilan boniface calciomercato news
serie a
Milan, nelle prossime ore la decisione su Boniface
00:01:24 min
| 4 ore fa
parma calciomercatoparma calciomercato
serie a
Parma, dal Lucerna arriva il terzino destro Sascha Britschgi
00:00:53 min
| 7 ore fa
juventus calciomercato news videojuventus calciomercato news video
serie a
Juve, il punto della situazione sul mercato in uscita
00:01:59 min
| 8 ore fa
napoli brescianini calciomercato newsnapoli brescianini calciomercato news
serie a
Napoli, interesse concreto per Brescianini dell'Atalanta
00:01:11 min
| 8 ore fa
sassuolo calciomercatosassuolo calciomercato
serie a
Sassuolo, ufficiale il ritorno in Serie A di Vranckx
00:00:27 min
| 9 ore fa
lecce alex sala calciomercato newslecce alex sala calciomercato news
serie a
Lecce, si attende l'ufficialità per Alex Sala dal Cordoba
00:00:20 min
| 10 ore fa
piccolipiccoli
serie a
Fiorentina, attesa per l'ufficialità di Piccoli
00:00:45 min
| 9 ore fa
tottenham nico paz como calciomercato newstottenham nico paz como calciomercato news
serie a
Como-Nico Paz, il Tottenham vuole alzare l'offerta
00:00:39 min
| 8 ore fa
hojlund napoli calciomercato newshojlund napoli calciomercato news
serie a
Napoli, proseguono i colloqui con lo United per Hojlund
00:00:36 min
| 9 ore fa
bonifaceboniface
serie a
Boniface-Milan, supplemento di visite per l'attaccante
00:02:13 min
| 10 ore fa
brescianini napoli calciomercato newsbrescianini napoli calciomercato news
serie a
Il Napoli torna (un anno dopo) su Brescianini
00:00:59 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità