Massara: "Sancho? Al momento non ci sono motivazioni giuste"

Alla vigilia del match valido per la prima giornata di Serie A tra Roma e Bologna, il ds dei giallorossi Frederic Massara ha fatto un punto a Sky Sport sul mercato e sulla situazione attuale della squadra, confermando come al momento non ci siano le condizioni per portare avanti la trattativa con Jadon Sancho: “E’ un calciatore forte che nell’estate è stato accostato a tante società italiane, ma al momento è solo una suggestione perché non mi pare che ci siano le condizioni e le motivazioni per portare avanti la trattativa”.