Gasperini: "Mercato? Noi siamo fermi da 20 giorni..."

La Roma chiude il precampionato con un 2-2 contro il Neom di Galtier - in gol Cristante al 25' e Soulé al 32'. Al termine del match, Gasperini ha parlato ai microfoni facendo un focus sul mercato e in particolare su Manu Koné: "Siamo fermi da oltre 20 giorni. Koné è un giocatore forte, sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare".