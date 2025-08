La Roma ha effettuato un sondaggio per l’attaccante del Lecce Santiago Pierotti. Il calciatore, arrivato in Italia a gennaio del 2024, ha giocato un totale di 33 partite segnando anche 4 gol in campionato. C'è già stato fatto un primo contatto esplorativo tra i club per capire la fattibilità dell'operazione a livello di costi.