La Roma non molla Zirzkee, lui intanto segna ai Wolves

La Roma non molla Joshua Zirkzee. Il focus dei giallorossi per questa sessione di mercato sarà infatti sull’attaccante, con l’olandese che resta uno dei primi obiettivi. Manca però ancora l’accordo con lo United, che vuole aspettare i rientri dalla Coppa d’Africa di Mbeumo e di Diallo. Al momento, dunque, è difficile che la trattativa possa sbloccarsi prima del 15 gennaio. E intanto Zirkzee gioca e fa gol, come successo nella sfida che i Red Devils hanno pareggiato per 1-1 contro il Wolverhampton nella 19^ giornata di campionato. A parlare proprio dell’ex Bologna, è stato l’allenatore dello United Amorim nel pre partita: “Zirkzee deve solo fare la sua parte e mostrare il suo talento. I tifosi lo amano, deve solo fare il suo lavoro e divertirsi”.