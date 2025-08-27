Roma, no definitivo di Sancho: passi avanti per George

Jadon Sancho ha detto definitivamente no alla Roma. Dopo l’incontro tra Massara e il procuratore del giocatore, la Roma ha fatto un'offerta, ma Sancho non ha accettato. Non è una questione di commissioni al procuratore, non si è neanche arrivati a parlare di quell'aspetto. Passi avanti invece per Tyrique George del Chelsea, che ha aperto alla Roma. Il giocatore non vuole andare via in prestito e la Roma è disposta a comprarlo per circa 20 milioni di euro. Si sta trattando sia con il Chelsea che con il giocatore .