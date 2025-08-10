Thiaw: "Un piacere giocare al Milan. Pronto per la Premier"

Malick Thiaw è pronto per la sua nuova avventura al Newcastle. Operazione da 40 milioni di euro, con il difensore che ha lasciato l'Italia per trasferirsi in Inghilterra. Accompagnato all'aeroporto di Linate Prime dall'amico Yacine Adli, Thiaw ha dichiarato: "Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff. Il ricordo più bello? Penso il viaggio in Champions sino alla semifinale; è stato incredibile. Contento di questa scelta? Si, ma è stato un piacere giocare per il Milan. Pronto per la Premier? Sì, ciao a tutti!".

