Il Torino è alla ricerca di un mediano ed è tornato forte su Asllani dell'Inter, con cui ci sono contatti in corso alla ricerca dell'intesa sulla cifra. Il centrocampista è anche nel mirino del Bologna, che però non trova l'accordo. Sullo sfondo resta comunque aperta la pista che porta a Nicolussi Caviglia del Venezia. Con il club arancioneroverde manca l'accordo sulla valutazione del cartellino, visto che l'offerta da 6 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo non è stata giudicata adeguata .