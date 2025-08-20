Il Torino torna forte su Asllani: sullo sfondo Nicolussi

00:01:14 min
|
1 ora fa

Il Torino è alla ricerca di un mediano ed è tornato forte su Asllani dell'Inter, con cui ci sono contatti in corso alla ricerca dell'intesa sulla cifra. Il centrocampista è anche nel mirino del Bologna, che però non trova l'accordo. Sullo sfondo resta comunque aperta la pista che porta a Nicolussi Caviglia del Venezia. Con il club arancioneroverde manca l'accordo sulla valutazione del cartellino, visto che l'offerta da 6 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo non è stata giudicata adeguata .

calciomercato atalanta godfrey sheffield unitedcalciomercato atalanta godfrey sheffield united
serie a
Calciomercato Atalanta, Godfrey allo Sheffield United
00:01:02 min
| 2 ore fa
pubblicità
calciomercato napoli newscalciomercato napoli news
serie a
Napoli, per l'attacco Hojlund obiettivo numero 1
00:03:51 min
| 3 ore fa
aggiornamento piccoliaggiornamento piccoli
serie a
Piccoli, Fiorentina in chiusura per l'attaccante
00:00:40 min
| 4 ore fa
SRV BONIFACE_2510580SRV BONIFACE_2510580
serie a
Chi è Boniface, obiettivo Milan per l'attacco
00:02:04 min
| 2 ore fa
atalanta-krstovic-tifosi-videoatalanta-krstovic-tifosi-video
serie a
Atalanta-Krstovic, foto e autografi con i tifosi. VIDEO
00:02:01 min
| 4 ore fa
INTV GROSSOINTV GROSSO
serie a
Grosso: "La carriera di Matic parla per lui. Laurienté..."
00:09:13 min
| 6 ore fa
COLL PEPPE SU BONIFACECOLL PEPPE SU BONIFACE
serie a
Boniface vicino al Milan: operazione da 30 milioni in totale
00:01:32 min
| 6 ore fa
boniface milan bayer leverkusen calciomercato newsboniface milan bayer leverkusen calciomercato news
serie a
Milan, Boniface in pole per l'attacco
00:00:45 min
| 7 ore fa
INTV CARNEVALI OKINTV CARNEVALI OK
serie a
Carnevali: "Vedremo Berardi per il rinnovo. Su Pinamonti..."
00:05:13 min
| 7 ore fa
lookman atalantalookman atalanta
serie a
Lookman-Atalanta, con i tifosi prime prove di disgelo
00:00:42 min
| 8 ore fa
douglas luizdouglas luiz
serie a
Juventus, Douglas Luiz al Nottingham: c'è l'intesa verbale
00:00:20 min
| 8 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma-Bologna, verso la convocazione di Bailey
00:00:30 min
| 9 ore fa
calciomercato atalanta godfrey sheffield unitedcalciomercato atalanta godfrey sheffield united
serie a
Calciomercato Atalanta, Godfrey allo Sheffield United
00:01:02 min
| 2 ore fa
calciomercato napoli newscalciomercato napoli news
serie a
Napoli, per l'attacco Hojlund obiettivo numero 1
00:03:51 min
| 3 ore fa
aggiornamento piccoliaggiornamento piccoli
serie a
Piccoli, Fiorentina in chiusura per l'attaccante
00:00:40 min
| 4 ore fa
SRV BONIFACE_2510580SRV BONIFACE_2510580
serie a
Chi è Boniface, obiettivo Milan per l'attacco
00:02:04 min
| 2 ore fa
atalanta-krstovic-tifosi-videoatalanta-krstovic-tifosi-video
serie a
Atalanta-Krstovic, foto e autografi con i tifosi. VIDEO
00:02:01 min
| 4 ore fa
INTV GROSSOINTV GROSSO
serie a
Grosso: "La carriera di Matic parla per lui. Laurienté..."
00:09:13 min
| 6 ore fa
COLL PEPPE SU BONIFACECOLL PEPPE SU BONIFACE
serie a
Boniface vicino al Milan: operazione da 30 milioni in totale
00:01:32 min
| 6 ore fa
boniface milan bayer leverkusen calciomercato newsboniface milan bayer leverkusen calciomercato news
serie a
Milan, Boniface in pole per l'attacco
00:00:45 min
| 7 ore fa
INTV CARNEVALI OKINTV CARNEVALI OK
serie a
Carnevali: "Vedremo Berardi per il rinnovo. Su Pinamonti..."
00:05:13 min
| 7 ore fa
lookman atalantalookman atalanta
serie a
Lookman-Atalanta, con i tifosi prime prove di disgelo
00:00:42 min
| 8 ore fa
douglas luizdouglas luiz
serie a
Juventus, Douglas Luiz al Nottingham: c'è l'intesa verbale
00:00:20 min
| 8 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma-Bologna, verso la convocazione di Bailey
00:00:30 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità