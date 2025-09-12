Inler: "Zaniolo voleva venire qui, ha la giusta mentalità"

2 ore fa

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Gokhan Inler ha parlato di Nicolò Zaniolo, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato: "Il ragazzo voleva tanto venire qui, aveva la mentalità giusta. Mi hanno detto che è cambiato mentalmente e fisicamente. Nicolò voleva venire da noi e ripartire, per noi è stato fondamentale questo. Quando un giocatore viene gli spieghiamo cosa è l'Udinese e cosa ci aspettiamo da lui, lui ha capito e vuole dimostrare di poter fare ancora una grande carriera, è giovane, deve ambientarsi ma passo dopo passo ci riuscirà".

