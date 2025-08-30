Udinese, le visite mediche di Zanoli

00:00:31 min
|
1 ora fa
fiorentina kean calciomercato newsfiorentina kean calciomercato news
serie a
Fiorentina, accordo raggiunto per il rinnovo di Kean
00:00:17 min
| 9 ore fa
akanji milan calciomercato newsakanji milan calciomercato news
serie a
Akanji-Milan, pronti 15 milioni ma manca l'ok del giocatore
00:00:37 min
| 10 ore fa
napoli hojlund calciomercato trattative newsnapoli hojlund calciomercato trattative news
serie a
Accordo blindato Napoli-Manchester United per Hojlund
00:00:47 min
| 10 ore fa
gdm juventus kolo muanigdm juventus kolo muani
serie a
Juve-Kolo Muani, si punta al cambio di formula per chiudere
00:00:27 min
| 13 ore fa
tare milan calciomercato intervista videotare milan calciomercato intervista video
serie a
Tare: "Valutiamo scambio Gimenez-Dovbyk. Su Akanji…"
00:05:46 min
| 12 ore fa
hojlund napoli calciomercato news oggi videohojlund napoli calciomercato news oggi video
serie a
Napoli-Hojlund: incontro in corso per gli ultimi dettagli
00:00:54 min
| 13 ore fa
tsimikas roma calciomercato newstsimikas roma calciomercato news
serie a
Roma, in chiusura l'arrivo di Tsimikas in prestito secco
00:00:44 min
| 14 ore fa
milan akanji manchester city calciomercato newsmilan akanji manchester city calciomercato news
serie a
Milan-Akanji, presentata la prima offerta: i dettagli
00:00:51 min
| 15 ore fa
nkunku milan firme calciomercato newsnkunku milan firme calciomercato news
serie a
Nkunku a casa Milan per la firma del contratto
00:00:30 min
| 15 ore fa
pisa mercatopisa mercato
serie a
Pisa, le ultime novità su Albiol: le news di calciomercato
00:00:26 min
| 17 ore fa
CONF GILARDINO SU MERCATO_3450897CONF GILARDINO SU MERCATO_3450897
serie a
Gilardino: "Conosco Stengs e Lorran, aiuteranno il Pisa"
00:00:44 min
| 18 ore fa
roma tsimikasroma tsimikas
serie a
Roma, Tsimikas sempre più vicino: si lavora per chiudere
00:00:41 min
| 18 ore fa
