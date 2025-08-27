Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie B
Parma, terminate le visite mediche di Oristanio
00:00:06 min
|
1 ora fa
Gaetano Oristanio, il nuovo acquisto del Parma, ha terminato da poco le visite mediche.
serie b
Sampdoria, Pafundi è arrivato a Genova: venerdì le visite
00:00:30 min
| 5 giorni fa
serie b
Sampdoria, preso Coucke per la porta: i dettagli
00:00:15 min
| 8 giorni fa
serie b
Sampdoria, ecco Abildgaard: terminate le visite mediche
00:00:12 min
| 8 giorni fa
serie b
Papu Gomez: "Ho scelto Padova perché è progetto serio"
00:01:20 min
| 1 mese fa
serie b
Papu Gomez torna a giocare nel Padova
00:00:11 min
| 1 mese fa
serie b
Papu Gomez: "Padova? Ho ancora un po' di tempo per decidere"
00:00:22 min
| 1 mese fa
serie b
Monza, ufficiale la cessione società del club: le ultime
00:00:49 min
| 1 mese fa
serie b
Gomez: "Ho avuto un colloquio col Padova, deciderò a breve"
00:05:18 min
| 1 mese fa
serie b
Padova, contatti avviati per Papu Gomez e Baselli
00:00:55 min
| 2 mesi fa
serie b
Pisa, Gilardino è ufficiale: contratto biennale
00:00:11 min
| 2 mesi fa
serie b
Sampdoria, Manfredi: "Faremo tesoro degli errori"
00:03:18 min
| 2 mesi fa
serie b
Sampdoria: Foti, Baldini o De Rossi le idee per la panchina
00:01:44 min
| 2 mesi fa
