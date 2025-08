Operazione ben avviata per portare al Napoli Juanlu Sanchez. Il giocatore nelle scorse ore si è presentato nella sede del Siviglia per spingere per la cessione. Il club spagnolo ha abbassato la richiesta da 20 a 17 milioni di euro. L'offerta del Napoli arriva a 16 bonus compresi, si lavora per chiudere.