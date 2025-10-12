Viviani: "Pogacar? Mai visto uno così, serviva al ciclismo"

00:01:45 min
|
6 ore fa
INTV VIVIANIINTV VIVIANI
ciclismo
Viviani ripercorre le tappe della sua carriera a Sky Sport
00:02:59 min
| 6 ore fa
pubblicità
SRV POGACAR LOMBARDIA 251011_0615840SRV POGACAR LOMBARDIA 251011_0615840
ciclismo
Pogacar come Coppi, 5^ vittoria al Lombardia
00:01:39 min
| 1 giorno fa
BLOB PETACCHI E CASSANI SU RITIRO VIVIANI_5731137BLOB PETACCHI E CASSANI SU RITIRO VIVIANI_5731137
ciclismo
Ritiro Viviani, Cassani: "Attaccato alla maglia azzurra"
00:00:50 min
| 1 giorno fa
SRV VIVIANI RITIRO_3231517SRV VIVIANI RITIRO_3231517
ciclismo
Elia Viviani, si ritira il "Profeta" azzurro del ciclismo
00:01:46 min
| 1 giorno fa
FINNFINN
ciclismo
Mondiali ciclismo, Lorenzo Finn oro nella prova in linea U23
00:00:29 min
| 16 giorni fa
ERROR! SN279452ERROR! SN279452
ciclismo
Il Super Mondiale 2031 in Trentino: è ufficiale
00:01:39 min
| 16 giorni fa
CICLISMO TRENTINO SUPER MONDIALE 2031CICLISMO TRENTINO SUPER MONDIALE 2031
ciclismo
Ciclismo, il "Super Mondiale" 2031 assegnato al Trentino
00:03:44 min
| 17 giorni fa
BLOB TROFEO SCARPONI_1157441BLOB TROFEO SCARPONI_1157441
ciclismo
Presentato il primo trofeo "Michele Scarponi"
00:01:17 min
| 1 mese fa
FROOME INCIDENTEFROOME INCIDENTE
ciclismo
Froome, caduta in allenamento: vertebre fratturate
00:01:17 min
| 1 mese fa
LONGO BORGHINI GIRO D'ITALIALONGO BORGHINI GIRO D'ITALIA
ciclismo
Elisa Longo Borghini vince: il Giro d'Italia Women
00:00:20 min
| 2 mesi fa
INTV GUERCILENA ATALANTA DEL CICLISMO_1718801INTV GUERCILENA ATALANTA DEL CICLISMO_1718801
ciclismo
Guercilena: "Noi l'Atalanta del ciclismo? Ci può stare..."
00:01:19 min
| 3 mesi fa
INTV GUERCILENA SU ESPARGARO CICLISMO.transfer_0559546INTV GUERCILENA SU ESPARGARO CICLISMO.transfer_0559546
ciclismo
Guercilena: "Espargaro e il ciclismo, come è nata l'idea"
00:01:11 min
| 3 mesi fa
INTV VIVIANIINTV VIVIANI
ciclismo
Viviani ripercorre le tappe della sua carriera a Sky Sport
00:02:59 min
| 6 ore fa
SRV POGACAR LOMBARDIA 251011_0615840SRV POGACAR LOMBARDIA 251011_0615840
ciclismo
Pogacar come Coppi, 5^ vittoria al Lombardia
00:01:39 min
| 1 giorno fa
BLOB PETACCHI E CASSANI SU RITIRO VIVIANI_5731137BLOB PETACCHI E CASSANI SU RITIRO VIVIANI_5731137
ciclismo
Ritiro Viviani, Cassani: "Attaccato alla maglia azzurra"
00:00:50 min
| 1 giorno fa
SRV VIVIANI RITIRO_3231517SRV VIVIANI RITIRO_3231517
ciclismo
Elia Viviani, si ritira il "Profeta" azzurro del ciclismo
00:01:46 min
| 1 giorno fa
FINNFINN
ciclismo
Mondiali ciclismo, Lorenzo Finn oro nella prova in linea U23
00:00:29 min
| 16 giorni fa
ERROR! SN279452ERROR! SN279452
ciclismo
Il Super Mondiale 2031 in Trentino: è ufficiale
00:01:39 min
| 16 giorni fa
CICLISMO TRENTINO SUPER MONDIALE 2031CICLISMO TRENTINO SUPER MONDIALE 2031
ciclismo
Ciclismo, il "Super Mondiale" 2031 assegnato al Trentino
00:03:44 min
| 17 giorni fa
BLOB TROFEO SCARPONI_1157441BLOB TROFEO SCARPONI_1157441
ciclismo
Presentato il primo trofeo "Michele Scarponi"
00:01:17 min
| 1 mese fa
FROOME INCIDENTEFROOME INCIDENTE
ciclismo
Froome, caduta in allenamento: vertebre fratturate
00:01:17 min
| 1 mese fa
LONGO BORGHINI GIRO D'ITALIALONGO BORGHINI GIRO D'ITALIA
ciclismo
Elisa Longo Borghini vince: il Giro d'Italia Women
00:00:20 min
| 2 mesi fa
INTV GUERCILENA ATALANTA DEL CICLISMO_1718801INTV GUERCILENA ATALANTA DEL CICLISMO_1718801
ciclismo
Guercilena: "Noi l'Atalanta del ciclismo? Ci può stare..."
00:01:19 min
| 3 mesi fa
INTV GUERCILENA SU ESPARGARO CICLISMO.transfer_0559546INTV GUERCILENA SU ESPARGARO CICLISMO.transfer_0559546
ciclismo
Guercilena: "Espargaro e il ciclismo, come è nata l'idea"
00:01:11 min
| 3 mesi fa
Playlist di tendenza
pubblicità