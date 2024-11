Al Festival dello Sport di Trento, il ciclista sloveno campione del mondo Tadej Pogačar, protagonista indiscusso della stagione ciclistica 2024, ci racconta come sia stato complicato vincere il Giro d'Italia. Appuntamento venerdì 29 novembre alle 18 su Sky Sport Uno con lo speciale "Pogacar, nato per vincere". Disponibile anche on demand.