Ocon: "Ricciardo? Nessuna guerra, pensiamo a crescita team"

Dopo un anno di pausa come terzo pilota Mercedes, Esteban Ocon ha ricominciato la sua avventura in F1 con la Renault da compagno di squadra di Daniel Ricciardo. Come si immagina le dinamiche nel team il pilota francese? Lo ha raccontato a Mara Sangiorgio