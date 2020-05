F1 tra cancellazioni e nuovi scenari: l'analisi di Ocon

Dopo un anno di pausa come terzo pilota Mercedes, Esteban Ocon ha ricominciato la sua avventura in F1 con la Renault da compagno di squadra di Daniel Ricciardo. E finalmente può sperare, come tutti i piloti, di tornare in macchina la prima settimana di luglio in Austria