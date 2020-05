F1, Ocon: "Sarà difficile per tutti ripartire"

Dopo un anno di pausa come terzo pilota Mercedes, Esteban Ocon ha ricominciato la sua avventura in F1 con la Renault nei test invernali, prima di essere fermato di nuovo dal Coronavirus. Quando la F1 comincerà saranno più di 500 giorni che non gareggia. Come sta vivendo questo momento?