All Stars Racing Night, grande duello tra Bobbi e Latifi

Incidenti, sorpassi e colpi di scena a Misano nella "All Stars Racing Night", la gara virtuale con le auto GT a cui hanno partecipano le stelle dello sport. Successo di Leclerc in Gara 1 davanti ad Albon e Leo, con Valentino Rossi che ha chiuso 5°. Pasini protagonista in Gara 2, ma una penalità ha costretto Mattia ad accontentarsi dell'ottavo posto alle spalle di Romagnoli: la vittoria è andata a Leo, 2° Fuoco, 3° Broadbent. Per la prima volta Meda e Vanzini insieme al commento