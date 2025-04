La squadra portoghese Estoril Praia ha annunciato con un post su X che la quarta maglia del club è un tributo per Ayrton Senna. Tre strisce orizzontali per celebrare il tre volte campione del mondo di F1 morto a seguito dell'incidente a Imola nel 1994: la divisa riprende i colori del casco del pilota (verde e giallo) accostati ai colori della squadra portoghese (giallo e blu). Il brasiliano aveva vinto il suo primo GP di F1 in carriera proprio sul tracciato dell'Estoril.