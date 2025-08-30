F1 Academy, GP Olanda: prima vittoria per Gademan

Pomeriggio perfetto per Nina Gademan, che festeggia il 22° compleanno con la sua prima vittoria in F1 Academy a Zandvoort, nella gara di casa. Partendo dalla pole, grazie alla griglia invertita, domina dalla partenza alla bandiera a scacchi. Lia Block conquista il suo primo podio con un'ottima difesa su Maya Weug, terza nonostante l'ottavo posto di partenza. Delude invece Doriane Pin, leader del campionato, che finisce sesta dopo un difficile weekend. Tina Hausmann è fuori dai giochi dopo un incidente al secondo giro, mentre Chloe Chambers conquista il quinto posto. Prossimo appuntamento con Gara 2, domenica alle 10.35.