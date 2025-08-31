F1 Academy, Maya Weug domina Gara 2 a Zandvoort

Maya Weug domina Gara 2 della F1 Academy a Zandvoort: pole, vittoria e giro veloce per la pilota olandese Ferrari, al secondo successo stagionale dopo Jeddah. Con questo risultato, Weug accorcia su Doriane Pin, ora a +21 in classifica. Sul podio anche Palmowski e la stessa Pin, favorite dalla penalità a Lloyd per falsa partenza. Ritiro per Chloe Chambers, a causa di un problema tecnico poco prima del giro di formazione. Giornata da dimenticare per Lia Block, retrocessa 12ª dopo una penalità. Prossimo round a Singapore, il 5 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW.